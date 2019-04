Gjiko i propozon për të dytën herë Elitës: Do plakemi bashkë? (Foto)

Ju sugjerojme

Moderatorja Elita Rudi dhe reperi Gjiko u bënë një muaj më parë prindër të një djali të vogël, të cilin e pagëzuan me emrin Zëri. Për ndjesitë që ky i fundit i ka dhuruar që me ardhjen e tij në këtë jetë, Elita Rudi është intervistuar mbrëmjen e djeshme nga fëmijët e “Në kurthin e Piter Pan”. Mirëpo, në fund të emisionit, moderatorja u surprizua nga bashkëshorti i saj, të cilin e dinte ndërkohë në Itali.

“Ditën e parë që të kam parë e dija që do ishe gruaja ime, pastaj të propozova dhe the po. Më ke falur djalin më të mirë në botë, më ke falur botën. A do bëhesh gruaja ime derisa të plakem dhe të bëhem për pampersa?”- kështu i propozoi Gjiko për të dytën herë Elitës, pasi i nxorri një kuti me unazë. E përlotur nga surpriza e ëmbël, Elita nuk i kurseu puthjet ndaj të shoqit.

