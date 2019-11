“Gjikuria”: Do ndërtojmë 20 apartamente për të prekurit nga tërmeti

Ju sugjerojme

Kompania “Gjikuria” do të ofrojë ndihmën e saj për të kontribuuar në ndërtimin e banesave të shembura nga tërmeti shkatërrues me magnitudë 6.4 që goditi vendin tonë më 26 Nëntor.

Në solidaritet me situatën e krijuar, firma “Gjikuria” ka marrë përsipër për të ndërtuar 20 apartamente për banorët që janë prekur nga tërmeti i së martës. Të gjitha apartamentet do të ndërtohen me financimin e vetë kompanisë.









“Kompania Gjikuria, në kuadër të solidaritetit pas dëmeve të tërmetit të 26 Nëntorit, merr përsipër ndërtimin e 20 apartamenteve me financimin e saj, për familjet më në nevoje”, njofton kjo kompani.

Nga tërmeti katastrofik i 26 nëntorit u goditën rëndë zonat e Durrësit, Thumanës, Tiranës e Laçit. Dhjetra banorë kanë humbur jetën, ndërsa rreth 750 të tjerë kanë pësuar lëndime.

