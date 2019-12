Ju sugjerojme

Atalanta e Berat Gjimshitit priti sot Veronën e Amir Rrahmanit dhe Marash Kumbullës, me këtë të fundit në stolin e rezervave pas dëmtimit që pësoi disa javë më parë.

Sfida ka qenë me shumë intesitet dhe me plot pesë gola të shënuar. Dy herë kanë kaluar veronezët në avantazh dhe dy herë kanë barazuar bergamaskët për të fituar në fund me golin e Gjimshitit.











Etiketa: Atalanta