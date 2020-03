Gjithçka në shtesë! Oblak dhe traversa mbajnë gjallë Atleticon në “Anfield” (VIDEO)

Ju sugjerojme



Nuk mjaftojnë 180 minuta për të vendosur Liverpool-Atletico Madrid! Njësoj si në Madrid, ndeshja e kthimit mbyllet 1-0 për ekipin vendas, që i falet golit të Wijnaldum dhe tashmë do të duhet koha shtesë për të vendosur se kush do të prekë çerekfinalet e Champions League.

Sfida ishte gati-gati e gjitha me një melodi, me Liverpoolin që dominoi pjesën më të madhe të takimit, me raste të shumta, ku Oblak padyshim e shpëtoi shumë herë ekipin e tij. Pas disa rasteve të njëpasnjëshme erdhi edhe goli i “The Reds”, ku në minutën e 43’, njeriu i Championsit, Wijnaldum shënoi.









Holandezi shfrytëzoi një krosim mjaft të mirë të Chamberlain dhe goditi bukur me kokë, duke mos i dhënë asnjë shans Oblak, i cili u detyrua të dorëzohej. Me rezultatin 1-0 u mbyll edhe pjesa e parë e takimit.

Pjesa e dytë nisi njësoj si e para, me Liverpoolin që ishte më kërkues dhe krijoi shumë raste. Ai më flagranti ishte me Robertson, i cili ishte shumë i pafat, pasi u ndal vetëm nga traversa.

Mundësi shënimi pati edhe për Salah e Mane, por të dy sulmuesit u treguan të pasaktë. Atletico arriti të rezistonte deri në fund dhe tashmë gjithçka do t’i drejtohet shtesës, me rezultatin e përgjithshëm nga dy ndeshjet që ka mbetur 1-1.

