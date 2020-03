“Gjithçka varet nga ne”/ Duma mesazh qytetarëve për betejën me koronavirusin

Ju sugjerojme



Ish-deputetja e Partisë Demokratike Grida Duma ka reaguar lidhur me koronavirusin, i cili ka prekur deri më tani sipas Ministriusë së Shëndetësisë 10 persona.

Duma thotë se qytetarët duhet të përballen vetë më betejën kundër koronavirusit duke u kujdesur për veten dhe të tjerët.









“Shqipëria nuk i shpëtoi dot fushë betejës së Covid 19, do të përballemi me të duke jetuar në çdo moment të jetës me përgjegjësinë që shumë varet nga ne vetë dhe do bëjmë gjithçka për ta mundur.

Kujdesi për jetën zgjon forcën për jetën, kjo forcë na duhet gjithnjë e më shumë, e ky moment na ndërgjegjëson për këtë”, shkruan ajo në rrjetet sociale, ndërsa thekson se në këto momente të vështira drita dhe energjia e fëmijëve është forca që na jep fuqinë për t’i qëndruar krizave.



Etiketa: Grida Duma