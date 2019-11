Policia: Gjoba fiktive bizneseve, në hetim 3 inspektorë anti-duhan

Ju sugjerojme

Tre punonjës të Inspektorati Shtetëror Shëndetësor janë vënë nën hetim në gjendje të lirë për shkak se akuzohen se kanë vendosur gjoba fiktive ndaj një subjekti në kuadër të kontrollit anti-duhan.

Nën hetim janë vendosur, kryeinspektori, Hektor Musaraj, 45 vjeç, banues në Tiranë, E.M., 31 vjeçe, banuese në Elbasan, me detyrë (Inspektore), pranë ISHSH, dega Elbasan si dhe A.M., 46 vjeç, banues në Elbasan, me detyrë (Inspektor), pranë ISHSH dega Elbasan.









Ndërkohë nga Specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve në Elbasan u arrestua në flagrancë H.K., 32 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik, iu gjet dhe sekuestrua në cilësinë e provës materiale një sasi e vogël lëndë narkotike e dyshuar të llojit heroinë.

Mësohet se inspektorët e vendosur nën hetim janë pezulluar nga detyra deri në sqarimin e plotë të kësaj ngjarja. Ka qenë pikërisht pronari i biznesit që ishte gjobitur me 300 mijë lekë gjobë, që nuk ka qenë dakord me këtë masë dhe ka ngritur një padi ndaj inspektorëve.

Kohët e fundit në Elbasan kanë nisur kontrolle të shpeshta për përdorimin e duhanit në ambiente të mbyllura. Deri në muajin nëntor janë vendosur 70 gjoba ndaj subjekteve.

Etiketa: Arrestohen inspektoret