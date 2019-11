Gjobë 3 mln lekë lokalit, “i forti” i Elbasanit dhunon inspektorët

Ju sugjerojme

Policia e Elbasanit dhe Drejtoria e Institutit të Shëndetit Publik janë përplasur lidhur me gjobitjen e një lokali luksoz në Elbasan, për shkelje të ligjit anti-duhan. Policia njoftoi më herët se kishte proceduar tre inspektorë të ISHP me akuzën e vendosjes së gjoba fiktive. E gjitha për një gjobë 3 mln lekë të vjetra ndaj një biznesi bar-kafe.

Nga ana tjetër, ISHP akuzon policinë për manipulimin e ngjarjes. Sipas ISHP, biznesi në fjalë është gjobitur konform ligjit për duhanpirje në ambientet e mbyllura. Inspektimi është kyer nga inspektorët e Drejtorisë Rajonale Elbasan Esida Mile, Ardian Muça si dhe kryeinspektori Hektor Musaraj.









Mirëpo, me gjobën nuk është pajtuar pronari i lokalit, Elton Kila. Ky i fundit ka shkuar në ambientet e ISHP Elbasan dhe pas kërcënimeve që të shfuqizohej gjoba, ka goditur kryeinspektorin Hektor Musaraj dhe inspektorin Ardian Muça. Ky i fundit ka marrë plagë të rënda dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e Elbasanit.

Elton Kila është një kontigjen i njohur për policinë e Elbasanit pasi ka qenë i dënuar për trafik droge. I riu nga Elbasani njihet edhe për jetën luksoze pasi vazhdimisht viziton vende ekzotike si dhe përdor automjete super të shtrenjta.

Njoftimi i ISHP

Ne date 11.11.2019 Subjekti fizik bar- kafe eshte konstatuar ne shkelje te ligjit antiduhan nga trupa inspektuese Esida Mile dhe Ardian Muça me detyre inspektor prane Inspektoratit Shteteror Shendetesor Dega Rajonale Elbasan dhe Kryeinspektori i Qarkut ISHSH Elbasan Hektor Musaraj.

Sipas procedurave ligjore subjekti eshte gjobitur me vlere 300 000 mije leke (te reja) per duhanpirje dhe prezenc te tavllave ne ambjente te mbyllura. Inspektimi eshte kryer konform ligjit dhe shkelja eshte dokumentuar me foto.

Ne date 21.11.2019 rreth ores 10 e 30 subjekti paraqitet ne zyre te kryeinspektorit dhe me tone presioni qe ti hiqet gjoba godet fillimisht kryeinspektorin dhe me pas inspektorin dhe largohet nga zyra. Inspektori A.M dergohet ne urgjenc ku merr ndihmen e pare dhe Kryeinspektori paraqitet prane Policise Vendore Elbasan per te denoncuar rastin.Policia ka arrestuar ne flagranc shtetasin Elton Kila me akuzen goditje per shkak te detyres.

