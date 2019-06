Gjykata e Shkodrës lë në arrest shtëpie, demokratin Bardh Spahia

Ju sugjerojme

Ish-deputeti demokrat, Bardh Spahia është lënë me masë sigurie “arrest shtëpie”. Vendimi për të, u dha sot në Gjykatën e Shkodrës, dy ditë pasi ai u arrestua në kryeqytet. Ai akuzohet nga prokuroria për “kundërshtim të forcave të policisë”.

Seanca për të u zhvillua me dyert të mbyllura, por Mapo.al mëson se Spahia nuk e ka pranuar akuzën e ngritur ndaj tij. “Unë kam qenë në ndihmë të qytetarëve të Shkodrës. Madje drejtuesit e policisë Shkodër më kanë përgëzuar për ndihmën. Arrestimi im është politik. Gjykata duhet të vlerësojë dhe të shikojë fakte të vërteta”, ka thënë ai në seancë.

Ndërkohë që ish-deputeti Ervin Salianji është takuar paraprakish me Spahinë, ku ka publikuar edhe një foto të përbashkët.

“Ne gjykatën e Shkodrës! Me Bardh Spahinë, i burgosur politik i 2019! Çdo regjim në agoninë e vet bën marrëzi! Rama ndërton strategji me arrestin e përfaqësuesve politikë të opozitës dhe me këto strategji te dala boje kërkon të provokojë opozitën dhe shoqërinë për konflikt!”, shkruan Salianji.





Spahia u arrestua për ngjarjen e 18 qershorit, ku mbështetës të PD-së dogjën materialet zgjedhore të vendosura në KZAZ nr 5 (shkolla “Shejnaze Juka”). Në këtë incident u dogjën dhe dritaret e njërës prej klasave të shkollës. Bashkë me Spahinë janë arrestuar dhe 5 persona të tjerë.

