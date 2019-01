Gjykata e Tiranës: Arrest me burg për administratorin e “DH Albania”

Gjykata e Tiranës ka vendosur masën e arrestit me burg në mungesë për Avdjol Dobin, 26-vjeçarin administrator të DH-Albania, kompania e cila fitoi dy tendera me vlerë 30 mln euro nga ARRSH dhe OST me dokumente të falsifikuara.

Masa e sigurisë nga Gjykata është dhënë sot me kërkesë të prokurorisë. Avdjol Dobi është shpallur në kërkim policor që prej zbulimit të skandalit. DH-Albania fitoi lotin e parë të “Unazës së Madhe” me vlerë 18 mln euro, pjesë e segmentit nga Pallati me Shigjeta deri te Sheshi Shqiponja. Ndërsa nga OST mori tenderin 12 mln euro për linjën 120 kW Burrel-Peshkopi. Të dy tenderët e anuluan më pas.

Kujtojmë se Unaza e Madhe ka shkaktuar një furtunë të vërtetë, për shka se është larguar nga detyra ministri Damian Gjiknuri si dhe është shkaktuar drejtori i ARRSH-së Afrim Qendro.

Të njëjtin fat me Qendron pati dhe drejtori i OST-së Klodian Gradeci, pasi DH Albania kishte përfituart po ashtu një tender me vlerë 11 milionë euro nga ky institucion.