Gjykata liron një nga anëtarët e grupit të Avdylajve në Shijak

Gjykata e Krimeve të Rënda ka ndryshuar masën e sigurisë për një nga anëtarët e grupit të Avdylajve në Shijak. Gjykata ka vendosur të lirojë nga qelia Jasin Avdylin dhe ta lërë atë në masën e sigurisë “arrest shtëpie”.

Masa e sigurisë është ndryshuar për shkak se Jasin Avdyli nuk ka qënë në një gjendje të mirë shëndetësore. Jasin Avdyli akuzohet për grup të strukturuar kriminal dhe për trafik droge, si pjesë e grupit të Avdylajve në Shijak. Avdyli ka qënë një ndër policët e arrestuar në operacionin “Vol-Vo-4”.

Grupi i Shijakut:

1. Jasin Kala, alias Jasin Avdyli, me pseudonimin“Cine”, nga Shijaku;

2. Shkëlqim Avdyli, me pseudonimin“Kiçi”, nga Shijaku;

3. Denis Llaftiu, nga Shijaku;

4. Fatos Llaftiu, nga Shijaku;

5. Hajri Seferi, nga Shijaku;

6. Petro Kuci, alias Abedin Kuçi, nga Delvina;

7. Ilirjan Prifti, nga Fieri;

8. Elton Shehaj, nga Tirana;

9. Armand Spiro, nga Tirana;

10. Astrit Balliu, alias Avdyli, Sulejmani, me pseudonimin “Titi”, nga Shijaku;

11. Altin Avdyli, me pseudonimin“Niçja”, nga Shijaku;

12. Saimir Gjepali, nga Shijaku;

13. Gjevi Ndoka, alias Xhevahir, me pseudonimin“Xhevi”, nga Lezha;

14. Esat Mehmeti, me pseudonimin“Çakja”, nga Fieri;

15. Saimir Sulejmani, nga Fieri;

16. Orges Jahelezi, alias Artan Elezi, me pseudonimin“Nita”, nga Tirana;

17. Elis Bahushi, nga Elbasani;

18. Elis Guri, nga Shkodra.

19. Artur Balla, nga Elbasani.

