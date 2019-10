Rrëzohet Alushaj/ Në garë për Kryeprokuror: Marku, Çela, Memçaj

Ju sugjerojme

Gjykata Administrative e Apelit rrëzoi sot padinë e avokatit Lulzim Alushaj, i cili u skualifikua nga gara për Kryeprokuror.

Alushaj ka deklaruar para trupit gjykues se nuk ka kërkuar rikthim në garë por shfuqizim të gjithë procedurës, pasi KLP nuk ka zbatuar afatin 45-ditor për të verifikuar kandidaturat, duke akuzuar këtë të fundit se ka shkelur ligjin.









Ai tha se nuk ka asnjë bazë ligjore që shpjegon hapin që ndërmori Këshilli i Lartë i Prokurorisë, duke kërkuar arsye se pse duhet të veprohet me dy standarde.

I pyetur nga gjyqtarët nëse e ka plotësuar kriterin e 15 viteve punë, ai tha se “po e kam plotësuar që më datë 15 qershor”. Gjithsesi në përfundim, gjykata vendosi të rrëzojë ankesën e tij.

Gjyqi i Alushajt me Këshillin e Lartë të Prokurorisë solli edhe ndërprjen e garës për kandidatët e tjerë. Por tashmë që gjykata doli me vendim, KLP-ja duhet të vijojë me procedurat për renditjen e emrave të kandidatëve që kanë mbetur në garë, konkretisht Arta Marku, Olsjan Çela dhe Fatjona Memçaj.

Faza e dytë pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë do të jetë renditja e kandidatëve sipas pikëzimit. Më pas lista me 3 emrat do të kalojë për votim në Parlament. Zgjedhja e kryeprokurorit të ri do të jetë me shumicën e cilësuar të votave, por në rastin që kjo nuk realizohet, kandidati i parë i renditur në listën e KLP-së emërohet automatikisht në krye të Prokurorisë së Përgjithshme.

