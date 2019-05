“Gjynah, do përfundosh me qeros”/ Ja ç’i thotë Kejvina ndjekësit

Ju sugjerojme

Ndonëse ka pak që është larguar nga emisioni ‘Xing me Ermalin’, Kejvina Kthella di gjithnjë si të tërheqë vëmendjen. Ajo publikon herë pas here në rrjetin social “Instagram” fotografi mjaft provokuese, si dhe zhvillon edhe bashkëbisedime me ndjekësit e saj. Së fundmi, Kejvina ka marrë një koment mjaft interesant.

Pasi ajo u ka drejtuar ndjekësve pyetjen se çfarë konsiderojnë si frikën e tyre më të madhe, njëri prej tyre i është shprehur: “Që ti mund të përfundosh me ndonjë qeros me lekë, dhe është gjynah se je gjithë ajo femër.” Por Kejvina me përgjigjen e saj ka treguar se nuk i preferon meshkujt pa flokë. “Por vetëm në qoftë se do të jetë Mastro Lindo”– i është kthyer ajo.

Etiketa: instagram