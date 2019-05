Gjyqi i fshehtë, si u lirua pas 6 muajsh boss-i i lojërave të fatit

Ju sugjerojme

Ervis Martinaj ka lënë sot qelinë e burgut 302 në Tiranë, aty ku qendronte prej 6 muajsh. Martinaj është një emer i njohur për drejtësinë por dhe opinionin publik dhe njihet me nofkën “Boss-i i lojërave të fatit”.

Seanca gjyqësore është mbajtur sot tek Dhoma Penale e Tiranës në fshehtësi të plotë. Në përfundim të seancës është mësuar nga burime të gjykatës se ndaj tij është caktuar masa “detyrim paraqitje”.

Në ngjarjen e 4 tetorit, në lokalin “Monopol” në zonën e Bllokut mbeti i vrarë shoku dhe truproja e tij, Fabiol Gaxha ndërsa të plagosur vetë Martinaj dhe shoku tjetër Laert Hato. Siç thuhet në dosjen e prokurorisë grupi i Martinajt u përplas me grupin e Ervin Matës. Dyshimet janë se plumbat që vranë Gaxhën janë shkrepur nga ish-komando Mervjol Bilo, pjesë e grupit të Ervis Martinajt. Ky i fundit u vetëdorëzua në policia dy muaj më parë, por gjykata e la të lirë. Ndërsa Bilo vijon të jete i shpallur në kerkim.

I fundit që kishte mbetur në burg, për vrasjen e Bllokut ku u shkrepën disa plumba, ishte Ervis Martinaj. Ai mbahej në qelitë e burgut 302 në Tiranë. Gjykata e ka lënë të lirë për mungesë provash që vertetonin akuzat e shumta të prokurorisë si armë pa leje, vrasje e mbetur në tentativë, mashtrim. Gjyqtari Artan Gjermeni ka vendusur ta lirojë në këmbim të një shume (garanci) prej 5 milionë lekësh të reja (50 milionë). Tashmë hetimet për të, ashtu si dhe për të akuzuarit e tjere do vijojnë në gjendje të lirë. Ndërsa Prokuroria e Tiranës shprehet e pakënaqur me vendimin dhe thotë se do ta apelojë masën e sigurise, për të rikthyer në burg Martinajn.