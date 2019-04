Ju sugjerojme

Katër skuadrat gjysmëfinaliste në Kupën e Shqipërisë janë Skënderbeu, Tirana, Kukësi dhe Luftëtari. Javën e ardshme do të hidhet një short i lirë ndërmjet skuadrave ku do të përcaktohen çiftet finalsite. Takimet gjysmëfinale do të luhen 24 prill, ndeshjet e vajtjes, dhe 2 javë më pas, më 8 maj, ato të kthimit. Ndërkohë, finalja e madhe është parashikuar të luhet më 2 qershor./MAPO.AL/

Etiketa: Kupa e Shqipërisë