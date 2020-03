“Globalizimi vdiq! Rroftë Globalizmi!” SHBA tamponë nga Italia

Ju sugjerojme



Për të zbuluar të infektuarit me koronavirus, SHBA po përdor tampinë dhe kite italiane. Corriere della Sera ka publikuar një lajm sipas të cilit amerikanët i kanë marrë ato nga një kompani italiane e quajtur Copan, me rreth 600 të punësuar, me qendër në Breshia.





Pasi Donald Trump kishte nënvlerësuar rreziqet e pandemisë, një aeroplan ushtarak amerikan i ngritur nga baza Ramstein në Gjermani është ulur në Aviano, provinca Pordenone. Dy ditë më vonë shefi i Forcave Ajrore të SHBA, Gjenerali David Goldfein ka thënë nga Pentagoni se ka mbërritur ngarkesa ushtarake me materiale për testimet e Covid-19.









Sipas tij, “gjithçka në mbështetje të Sigurisë Kombëtare dhe Shërbimeve Shëndetësore për të plotësuar nevojat e tyre”. Një uebfaqen amerikane DefenseOne shkruhej se “Forcat Ajrore të SHBA transportuan në heshtje 500,000 kuti provash për Covid-19 me një fluturim nga Italia në Memfis.”

Pas këtij lajmi dhe interesit të gazetës italiane shefi juridik i kompanisë Copan, Lorenzo Fumagalli ka thënë se: Ne po prodhojmë mbi dhjetë milion tampona në javë. Ne i shpërndajmë ato në Itali, në Evropë e kudo në botë. Fabrika jonë gjithashtu punon gjatë natës.

Ai e ka konfirmuar lajmin e dërgimit të tamponëve në SHBA dhe ka shtuar: “Duhet të jemi të qartë. Tamponi është një gjë, prova është diçka tjetër.

Me dorëzimin që do të kryejmë të hënën e ardhshme, ne kemi furnizuar një milion e njëqind mijë komplete për klientët në Itali që nga fillimi i krizës. Nëse testet e kryera në vend janë më pak, kjo ndodh sepse aftësia për të kryer teste në laboratorët italianë aq është”.

I pyetur pse është përdorur një avion ushtarak C-17, për të transportuar ngarkesën zyrtari i kompanisë ka thënë: “Sepse ai ishte aeroplani i vetëm në dispozicion”, duke siguruar njëkohësisht se “Nuk ka mungesë tamponësh në Itali”. Corriere della Sera

