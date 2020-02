GODET OFL/ Policia “mësyn” pasuritë e krimit, sekuestrime dhe ultimatume

Ju sugjerojme

Sekuestrime në Shkodër. OFL u dërgoi formularin për deklarimin e pasurisë, Lulzim Berishës, ish-kreu i bandës së Durrësit dhe Ardian Çapjas në Elbasan: Justifikoni pasurinë për 48 orë!

Burime nga Operacioni Forca e Ligjit bëjnë të ditur se formularë për deklarimin e pasurisë janë dërguar në Tiranë, Vlorë, Shkodër, Durrës dhe Elbasan. Mësohet se subjekteve u është kërkuar të plotësojnë formularin brenda 48 orëve. Dje “Forca e Ligjit” bëri të ditur se ka vënë në shënjestër pasurinë e dy individëve, Lulzim Berishës në Durrës dhe Ardian Çapjas në Elbasan. Ndërkohë në Shkodër pati një sërë sekuestrimesh që lidheshin me pengmarrjen e Jak Prengës.









Sekuestrimet

Pas sekuestrimit të vila “Golden” në pronësi të vëllezërve Hajri në Shijak, radhën e ka pasur Shkodra. Në ditën e dytë të Operacionit Forca e Ligjit, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka firmosur urdhrin për sekuestrimin e pasurive të 6 personave, konkretisht: Shtetasit Aldo Manishta, me banim në lagjen Skënderbeg, Shkodër, i është sekuestruar: Një banesë njëkatëshe, e ndodhur në lagjen Skënderbeg, Shkodër. Shtetasit M. Doci, me banim në Nicaj, Shkodër, i është sekuestruar: Një banesë dykatëshe + një kat njësi shërbimi, e ndodhur në lagjen Fermentim, Shkodër; Pasuria e llojit arë me sipërfaqe 1541 m2 ; Pasuria e llojit truall me sipërfaqe 350 m2. Shtetasit Ardian Doçi, me banim në lagjen Bleran, Njësia Administrative Rrethina, Shkodër, i është sekuestruar: Një banesë dykatëshe, e ndodhur në lagjen Bleran, Njësia administrative Rrethina, Shkodër; 3 automjete, 1 motor. Shtetasit Gentian Finiqi me banim, lagjen Skënderbeg, Shkodër, i është sekuestruar: Një banesë vilë katërkatëshe, me pishinë; Një automjet; Shtetasit Artan Doçi me banim në lagjen Bleran, Njësia Administrative Rrethina, Shkodër, i është sekuestruar: Një banesë trekatëshe, e ndodhur në Hot i Ri, Shkodër. Shtetasit Martin Bleta, me banim në Grudë e Re, Shkodër, i është sekuestruar: Një banesë dykatëshe + një kat papafingo, e ndodhur në Grudë e Re; Një automjet; Si në rastin e Shijakut edhe në Shkodër sekuestrimet kanë lidhje me pengmarrjen e Jani Prengës. “Në vazhdim të aksionit të nisur ditën e djeshme nga Operacioni Forca e Ligjit, lidhur me ngjarjen e datës 17.01.2020, sot, më datë 04.02.2020, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka nxjerrë urdhrat e sekuestrimit për disa subjekte” njoftoi policia.

Ultimatumet e OFL-së

Operacioni Forca e Ligjit dje u ka nisur formularin për deklarimin e pasurinë, Lulzim Berishës, ish-kreu i bandës së Durrësit dhe Ardian Çapjas në Elbasan. Në një konferencë për mediat, përfaqësuesja e OFL deklaroi se për 48 orë këta persona duhet të justifikojnë pasurinë në të kundërt do të sekuestrohet. Pas kësaj deklarate ka ardhur edhe reagimi i avokatit të Lulzim Berishës. Detar Hysi, avokati i Lulzim Berishës sqaroi se nuk u është dhënë asnjë lloj dokumenti për të bërë deklarimin e pasurisë dhe mbi të gjitha pasuritë e klientit të tij janë hetuar dhe i janë kthyer me vendim gjykate që në vitin 2007. “Klienti im nuk ka çfarë pasurish të deklarojë, i kanë sekuestruar krimet me kohë. Lulzim Berisha ka një bar kafe me qira dhe një autobot që shpërndan naftën për anijet. Pronat e të motrës së Lul Berishës i ka kthyer Gjykata e Lartë. Lul Berisha është një qytetar i lirë që respekton ligjet, paguan tatimet. Të gjitha pronat e Lul Berishës kanë kaluar në favor të shtetit me vendim të Gjykatës së Lartë”, thotë avokati i tij.

