Godet prapë financieri i famshëm, blen shtëpinë më të shtrenjtë në botë

Këtë javë është shndërruar në shtëpinë më të shtrenjtë në botë me vlerë 238 milionë dollarë, pasi ka kushtuar thuajse 107 mijë dollarë për metër katrorë.

Një financier me famë botërore, Kevin Griffin arriti ta blente, edhe pse theu rekorde, për të nuk është e vetmja. Financieri Kevin zotëron gjithashtu një shtëpi në Çikago me vlerë 58,75 milionë dollarë, një papafingo në Majemi që kushton 60 milionë dollarë, një vilë në Londër me vlereë 122 milionë dollarë dhe një tokë me vlerë 250 milionë dollarë në Palm Beach.

Shtëpia e rekordeve në Nju Jork, ndodhen në jug të Central Park dhe më tepër është një bllok apartamentesh prej katër katesh (nga i 50-ti te i 53-ti). Në të gjenden sigurisht një bar personal, një klub sportiv, biblioteka dhe një fushë basketbolli.

Rekordi i mëparshëm për shtëpinë më të shtrenjtë në botë ishte vendosur nga investitori Barry Rosenstein, i cili në vitin 2014 pagoi 137 milionë dollarë për një pronë në East Hampton, po në Nju Jork.