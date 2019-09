Goditje për Sarrin, Juvja pa sulmuesin dhe dy lojtarë ndaj Interit

Ju sugjerojme

Juventus ka konfirmuar se Matthijas de Sciglio dhe Danilo nuk do të jenë në dispozicion të trajnerit Sarri, për shkak dëmtimesh, deri pas përfundimit të ndeshjeve të kombëtare.

Kjo do të thotë se dy mbrojtësit anësorë nuk do të jenë në fushë për ndeshjet ndaj: Spal dhe Inter në Seria A dhe atë ndaj Bayern Leverkusen në Champions League.

Në listën e mungesave me të gjitha gjasat do të jetë edhe Douglas Costa, teksa sot mediet në Itali kanë bërë me dije se sulmuesi brazilian nuk do të jetë në gjendje të kthehet para sfidës me Interit, e programuar më 6 tetor.

