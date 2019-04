Gorrica largon ujin e tepërt në bark, përdoreni!

Ju sugjerojme

Gorrica është një dru i vogël që rritet 6-8 m lartësi dhe lulëzon në mars-prill. Ajo rritet kudo, por më tepër preferon zonën e shkurreve mesdhetare, dushkut dhe ahut. Lëvorja e saj është e murrme dhe e çarë, degët i ka me gjemba, kurse gjethet vezake janë të ngushta dhe me majë të gjatë. Lulet pjalmore të goricës janë të bardha, kurse thekët me ngjyrë të kuqe në vjollcë. Fruti i rrumbullakët ka tul të fortë dhe me gurëza. Ai piqet në tetor dhe përdoret gjerësisht në mjekësinë popullore prej kohësh. Kryesisht gorrica shëron difterinë dhe ujin në bark.

Etiketa: gorrica