Grabitën marokenin në Tiranë, arrestohen dy të rinjtë

Dy të rinj kanë rënë në prangat e policisë së Tiranës për vjedhjen me dhunë të një shtetasi të huaj. Ngjarja mësohet seka ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 22 shkurt në rrugën “Azem Galica”.

Këta shtetas në bashkëpunim me njeri-tjetrin i kishin vjedhur me dhunë 200 euro dhe sende të tjera personale shtetasit maroken K.A, i cili kishte hyrë me dokumentacion të rregullt në Shqipëri dhe do udhëtonte drejt Italisë.









Të arrestuarit janë shtetasit D.P., 17 vjeç dhe E.V., 21 vjeç, banues në Tiranë. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar shuma e parave të vjedhura dhe sendet personale.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës të Shkallës së Parë Tiranë, për veprën penale “Vjedhja me dhunë, kryer në bashkëpunim”.

Etiketa: Grabitet marokeni ne Tirane