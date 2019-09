Grabitësi ‘Babagjysh’, ekstradohet nga Holanda Fatmir Pjetri

Ju sugjerojme

Ekstradohet nga Holanda Fatmir Pjetri. 33-vjeçari i lindur në Pukë, është i dënuar me 30 vjet burg për katër grabitje si pjestar i bandës së ‘Babagjyshëve’. Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë me vendimin penal të vitit 2018, e ka dënuar me 30 vjet burg për veprat penale “Vjedhja me armë e kryer në bashkëpunim”, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe “Grupi i strukturuar kriminal”.

Fatmir Pjetri ka qenë pjesë e një grupi kriminal ‘Babagjyshët’ që gjatë periudhës Janar-Dhjetor të vitit 2013 dhe në vazhdim, në qytetet e Tiranës, Laçit, Fushë-Krujës, Kuçovës dhe Durrësit kanë grabitur me armë disa argjendari në këto qytete.

Grabitja që bëri më shumë bujë ishte ajo në një qendër tregtare në Tiranë, ku të maskuar si babagjyshë, pjesëtarët e grupit kriminal realizuan grabitjet. Fatmir Pjetri pas arrestimit në Holandë në 24 nëntor të 2017 sot u ekstradua në Shqipëri për të vuajtur dënimin.

Njoftimi i Policisë

Interpol Tirana

Ekstradohet nga Hollanda 33-vjeçari i dënuar me 30 vjet burg, pjestar i një grupi të strukturuar kriminal në fushën e vjedhjes me armë. Nga Specialistët e Interpol Tirana u krye ekstradimi nga Amsterdami/Hollandë drejt vendit tonë i shqiptar Fatmir Pjetri 33 vjeç, lindur në Pukë.

Pjetri ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi:

Pjetri ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi:

Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë me vendimin penal të vitit 2018, e ka dënuar me 30 vjet burg për veprat penale “Vjedhja me armë e kryer në bashkëpunim”, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe “Grupi i strukturuar kriminal”.

Përmbledhje e ngjarjeve të ndodhura:

Disa nga episodet:

Disa nga episodet:

• Në datë 28.09.2013 është vjedhur me armë argjendaria e shtetasit A. B., në Kuçovë;

• Në datë 05.11.2013 është vjedhur me armë argjendaria e shtetasit S. R., në Laç;

• Në datë 25.11.2013 është vjedhur me armë argjendaria e shtetasit P. B., në Fushë-Krujë;

• Në datë 24.12.2013 është vjedhur me armë argjendaria në një qendër tregtare në Tiranë.

Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tiranës me Interpol The Hague, u bë i mundur arrestimi i tij në Hollandë, duke u finalizuar me ekstradimin drejt vendit tonë.

