“Grabitësit kishin bashkëpunëtorë te Aviacioni Civil”

Ju sugjerojme

Ish-kryeministri Sali Berisha vazhdoi denoncimet që lidhen me ngjarjen e Rinasit. Berisha tha se kriminelët kanë pasur bashkëpunëtorë në personelin e sigurisë së Aviacionit Civil. Referuar mesazhit të një eksperti, Berisha thotë se në Aviacionin Civil, ekspertët e vërtetë të fushës janë hequr nga puna dhe kanë emigruar.

“Aviacioni Civil është mbushur me militantë, delinkuentë, xhahilë, njerëz të mikut,” shkruan Berisha.

“Futja e ushtrisë për sigurinë e aeroportit është skandal. Vetëm Hezbullahët kontrollojnë aeroportin e Libanit. Kompania austriake e fluturimeve njoftoi se nuk kryen me transport të vlerave monetare, po për pasagjerët çfare sigurie ka?”

MESAZHI I PUBLIKUAR NGA BERISHA

Përshëndetje dr. Lidhur me superskandalin, si ekspert në Aviacionin Civil, doja të shprehja disa mendime lidhur me situatën dramatike në këtë sektor nevralgjik të sigurisë kombëtare.

Kur gjyqtarëve dhe prokuroreve u kërkohet se me kë kanë pirë kafe djemtë e tezes, një pyetje kam për qeverinë: Pas vrasjes që ndodhi në Fier, ku vendndodhjen e objektivit e raportonte një oficer i SHISH dhe që ishte kunati i Joana Bushit (vëllai i burrit) a do të mund të vazhdonte punën në Aviacionin Civil si menaxhere e rëndësishme e institucionit Joana nën drejtimin e Ballukut që e kerkon fajin në Kinë dhe nga koncesionari?

Sot duan të instalojne ushtrinë në aeroport civil njësoj si në Bejrut në vitet ‘80 apo si Hezbollahu që ruan aeroportin e Libanit dhe këta duan ta bëjnë në mes të Europës.

Në të dyja grabitjet, ka burime të brendshme të sigurisë në Aviacionin Civil që janë të mirëinformuar për të gjitha procedurat e sigurisë që ia kanë dhënë hajdutëve dhe asnjeri nuk merret për të gjetur se kush është burimi që ia ka dhënë infon e të gjithë aktivitetit të sigurisë në aeroport.

Hetimi fillon te gjithë rekrutimi i personelit (aq më tepër që po lexojmë me rekorde të theksuara kriminale brenda vendit dhe jashtë) të cilët certifikohen nga autoritetet pa marrë më parë ‘dëshmi personaliteti’, të cilin e lëshon Policia Kriminale e vendbanimit ku jeton dhe jo ‘Dëshmi Penaliteti’ nëse ke qenë apo jo i dënuar. Pse Dëshmi Personaliteti!? Sepse ajo i shkon zyrtarisht institucionit ku do punojë roja e sigurisë apo personi që do punesohet për llogari të institucionit dhe shikohen kartelat kriminale që ka policia, SHISH, etj. Pra, nëse ke qenë i skeduar nga policia dhe për çfarë veprash ka qenë i dyshuar personi apo të aferm të tij dhe si rrjedhojë nuk mundesh të punosh në Aviacionin Civil, qoftë kjo edhe kur ke jetuar në emigrim pasi të duhen të dhënat e qytetit ku ke jetuar nga policia e atjeshme për të parë dosjen e personit. Dhe pasi bën hetimin, Policia Kriminale jep autorizimin nëse ke rekorde kriminale apo jo, atëherë mund të certifikohesh për të punuar në sigurinë e Aviacionit Civil (janë të shkruara në të gjithë rregulloret dhe manualet që janë detyrim për t’i zbatuar qofte si rekomandime, qoftë si rregull ligjor për Aviacionin Civil dhe sigurinë e tij).

Në këto kushte që futet në punë i bardhe dhe i zi, nuk ka ushtri që e ruan pasi gjithmonë sistemi ka pika të dobëta që mund të sulmohen, dhe këto pika të dobëta i dinë persona që kanë info të detajuara për aktivitetin e sigurisë së brendshme në zona “sterile sigurie” si dhe informacione të marra nga kamerat me rezolucion të lartë që përdoren sipas qejfit të përgjegjësve të turneve të sigurisë.

Pra kush është ‘kallauzi’ të cilin nuk e gjejnë dot autoritetet jo te kompania koncesionare, të cilët në të gjithë botën e qytetëruar operojnë të paarmatosur. Nëse siguria thyhet me persona me granata dhe kallashnikovë, nuk ka ç’t’i bëjë kompania koncesionare e as batalioni i policisë ushtarake se është elementi befasi. Investimet në infrastukturen e sigurisë dhe përmirësimin e sistemeve apo rekrutimin e burimeve njerëzore është politikë që e bën autoriteti i Aviacionit Civil për të gjithë operatorët privatë që operojnë në zona sterile sigurie perfshirë, kompani ajrore, radarë, infrastukturë pajisjesh të navigimit ajror, kompanitë që kryejnë pastrimin, personel i ICTS, etj, pasi është përsëri autoriteti që e auditon dhe e certifikon këtë personel. Praktikisht nuk e ka bërë asnjeri që pa ndodhur e para, jo më kjo që ndodhi që përsëri është gjë e vogël në krahasim nëse do kishin sulmuar një grup terrorist sot do kishim të tjera rrethana dhe Shqipëria do ishte si në ‘91 ku do fluturonin vetëm ndonjë avion që do merrte përsipër vetë riskun për t’u ulur në Shqipëri.

Kanë dështuar të gjithë institucionet e sigurisë përfshirë Polici, SHISH, etj, pasi asnjëri nuk ka informuar mbi personelin që po punon në këto sektorë vitale dhe mbi çfarë bazash rekrutohen!

Porta që kane hyrë ky grup grabitësish është ngjitur me godinën e re të Albcontrol. Po nëse do kishin pasur qëllim të merrnin Albcontrol-in, ç’do ndodhte!? Për çfarë do flisnim sot!?

Debatojnë nëpër studio lloj-llojesh dhe nuk pyeten ekspertët pasi ata kanë emigruar shumica pasi janë hequr nga puna.

Dje degjova që ta marrë policia ruajtjen, sot dëgjuam ta marri ushtria!!!

Në cilin vend ndodh kjo çudi!?

Kompania ajrore Austria Airline nuk kryen me transferta parash pasi nuk ka siguri!!!

Po për pasagjerët, që do vazhdojë të kryejë, a ka siguri, është pyetja për kompaninë, që sigurisht është retorike”.

Etiketa: Aviacioni Civil