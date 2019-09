Grabitet banka, autorët qëllojnë me kallash mbi policinë (VIDEO)

Ju sugjerojme

Një super-grabitje ka ndodhur sot në Kosovë. Persona të maskuar dhe të armatosur kanë grabitur një bankë, duke pëhapur frikë te punonjësit dhe qytetarët. Grabitësit kanë arritur të marrin një shumë të konsiderueshme parash nga banka.

Autorët kanë qëlluar në ajër dhe kanë shkëmbyer zjarr me policinë. Fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar.

Mediet kosovare kanë publikuar pamjet, ku shihen autorët e maskuar dhe me kallash në duar, që dalin nga banka, pasi kanë kryer vjedhjen, ndërsa dëgjohen edhe të shtënat e armëve.



“Sot rreth orës 08:15, në rrugën “Tahir Sinani” ka ndodhur një rast grabitje me armë kur në lokalet e bankës kanë hyrë katër persona të armatosur me armë të gjata dhe nën kërcënimin e armës, nga punëtorja kanë kërkuar që t’i dorëzojë paratë nga arka, shuma nuk dihet për momentin. Me këtë rast ka pasur edhe shkrepje arme në ajër nga ana e një të dyshuari, por nuk ka persona të lënduar”, thuhet në njoftimin e policisë.

