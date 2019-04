Grabitja, “Austrian Airlines”: Jo më transferta parash nga Shqipëria

Ju sugjerojme

Kompania ajrore austriake “Austrian Airlines” nuk do pranojë më transferta parash nga Shqipëria në Austri. Është ky vendimi drastik pas grabitjes spektakolare të një ditë më parë në pistën e aeroportit të Rinasit. Nga bordi i avionit të linjës Tiranë-Vjenë, persona të maskuar dhe të armatosur morën 10 mln euro, para të disa bankave të nivelit të dytë, të cilat po transferoheshin jashtë vendit.

Tanja Gruber, zëdhënësja e “Austrian Airlines” thotë se ndalimi i transfertave do të bëhet për shkak të masave të sigurisë dhe për të garantuar sigurinë e pasagjerëve. “Nuk do të ketë më transferta parash nga Shqipëria në Austri. Paratë u grabitën gjatë kohës që po ngarkoheshin në avion. Ndalimi i transfertave bëhet për masat e sigurisë. Jeta e pasagjerëve dhe ekuipazhit të avionit nuk ka qenë në rrezik. Në Rinas kanë ndodhur dy grabitje tre vitet e fundit”, u shpreh Gruber.

Persona të maskuar dhe të armatosur arritën të thyenin dje portën e aeroportit të Rinasit dhe të mbërrinin deri në pistën e avionëve, ku ishte gati për t’u ngritur një avion i “Austrian Airlines” me pasagjerë në bord. Nën kërcënimin e armëve grabitësit arritën të merrnin thasët me para dhe të largoheshin me shpejtësi nga Rinasi, derisa u ndeshën në rrugë me një patrullë të FNSH, ndaj të cilëve hapën zjarr.

Nga shkëmbimi i zjarrit mbeti i vrarë një prej grabitësve i cili dyshohet se është Admir Murataj, truri i të gjitha grabitjeve të blindave të bankave nga kthesat e Kasharit e deri edhe në pistën e aeroportit ndërkombëtar “Nënë Tereza”, brenda të cilit janë regjistruar dy grabitje spektakolare në tre vitet e fundit.

