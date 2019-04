Grabitja në Rinas/ Berisha: Bandat e partisë sulmuan për së dyti

Ju sugjerojme

Pas grabtijes së një shume të konsiderueshme parash në aeroportin e Rinasit, nëpërmjet Facebook ka reaguar edhe ish-kryeministri Sali Berisha, ku shkruan se janë bandat e partisë që grabisin për së dyti miliona euro në pistën e avionëve të aeroportit më të pasigurtë në botë.

Bandat e partise grabisin per se dyti miliona euro ne pisten e avioneve te aeroportit me te pasigurte ne bote, pra te Rinasit.

Grabitesit e armatosur moren te gjitha arkat nga mikrobuzi i blinduar qe do ngarrkoheshin ne avion. Rojet e armatosura private qe shoqeronin mikrobuzin me arka me para dhe rojet e aeroportit ben sehir!

Hajdutet me automjetin me arkat e plaçkitura qe permbanin miliona euro u zhduken ne drejtim te paditur. Nderkohe afer Fushe Krujes policia ekzekutoi besohet njerin nga banditet.

Parate e grabitura, ne traditen e njohur do ti perdorim per fushaten elektorale te ardhshme. sb

