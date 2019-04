Grabitja në Rinas/ PD: Rama ka prioritet luftën me qytetarët

Ju sugjerojme

Pas ngjarjes së rëndë të Rinasit, ku u grabitën miliona euro në pistën e avionëve, ka reaguar Seekretari i Pergjithshem i PD-së Gazment Bardhi. Duke marrë shkas edhe nga ngjarja e paradites ku policia nderhyri me dhunë për të shembur banesat tek Bregu i Lumit, Bardhi shprehet se prioriteti i ministrit Lleshaj dhe i Kryeministrit Rama është lufta me qytetarët, jo me kriminelët.

Deklarata e plotë

Kur Policinë e angazhon kundër qytetarëve, që mbrojnë strehën e fëmijëve të tyre apo protestojnë kundër Qeverisë, me vetëdije i hap rrugën grabitjeve me armë në zonën më të sigurt në vend (brenda perimetrit te sigurisë në Aeroportin e Rinasit) apo vrasjeve të tipit mafioz në zonat më të populluara.

Është çështje prioriteti!

Edi Rama ka prioritet luftën me qytetarët dhe jo luftën me krimin.

Me 13 Prill, protestojmë edhe për të kthyer Policinë e Shtetit në krye të detyrës, për t’u shërbyer qytetarëve dhe jo banditëve e grabitësve në pushtet.

