Grabitja, Sandër Lleshaj: Dështoi kompania konçensionare

Ju sugjerojme

Pas grabitjes në Rinas, Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj ka dalë në një konferenc për mediat.

“Kompania konçesionare që merret me ruajtjen e Aeroportit të rinasit, ka dështuar me sigurinë. Kompania kineze e sigurisë ka dështuar për sigurinë. Do marrim masa për të garantaur sigurinë në aeroportin e Rinasit. Konscensionari nuk ka arritur që të njoftojë policinë. Nuk ka funksionuar mekanizmi i koncensionarit. Do të marrin masa ligjore dhe të forta për të garantuar të gjitha standartet në aeroportin e Rinasit. Masat do të jenë në funksion të sigurisë kombëtare. Policia e Shtetit për të angazhuar çdo tentaqtivë kriminale që kërcënon sigurinë e jetës dhe pronës. Siguroj qytetarët që përdorin Aeroportin e Rinasit, se garancia e tyre është e siguruar”, – tha Sandër Lleshaj.

Etiketa: Sandër Lleshaj