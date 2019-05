Grafitet kundër Borchardt/ Soreca: Veprim që s’ka vend në demokraci

Ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri, Luigi Soreca, ka reaguar në Twitter në lidhje me grafitet dhe veprimet e tjera të kryera në apartamentin ku jeton ambasadori i OSBEB në Tiranë, Bernd Borchardt.

“E dënojmë me gjithë zemër frikësimin që i është bërë ambasadorit të OSBE në Tiranë Bernd Borchardt. Dënojmë grafitet dhe të gjitha mënyrat e tjera që janë përdorur kundër tij, kundër autoritetit të tij zyrtar. Nuk ka vend për veprime të tilla në një demokraci moderne”, shkruan Soreca.

We condemn wholeheartedly the intimidation of @OSCEinAlbania Ambassador #BernBorchardt and the damage caused to his official residence. There is no place for such action in a modern democracy. https://t.co/9ILEHYByhj

