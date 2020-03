Granit Xhaka: Gjërat këtu në Londër po bëhen më të ashpëra

View this post on Instagram

Now the arrangements here in London are also becoming increasingly tougher. There's a curfew. Playgrounds, sports fields, parks and all shops must close ❌. We only leave the house when absolutely necessary and when we are at home we go full throttle! My family gives me a lot of strength 🙏 we fool around a lot and try to make the best of it. But how do you spend your time? How do you motivate yourself at the moment? 💪 _________________________________________ Jetzt werde die Maßnahmen bei uns in London auch immer schärfer. Die Ausgangssperre ist verhängt. Spielplätze, Sportplätze, Parks und sämtliche Laden müssen schließen ❌. Wir verlassen das Haus nur wenn es unbedingt nötig ist und geben ansonsten zu Hause Vollgas! Meine Familie gibt mir dabei besonders viel Kraft 🙏 wir albern viel rum und versuchen so die Zeit so gut wie es nur geht zu überbrücken. Aber wie vertreibt ihr euch eigentlich die Zeit? Wie motiviert ihr euch momentan? 💪 #stayathome #staysafe #family #love #daddiesgirl#gx34