E KUSH JE TI?

Të pashpirtët

Kur më thonë,

E kush je ti?

Që bëhesh copë për Shqipëri

As do t’ia dijë njeri për ty

Oh, oh, si bëhem, thikë në brez

Shpatë që ther edhe të grij

Si vuaj zemërpërpëlitur

Nën një pikë ujë të akullt, ngrij…

GRATË E VOGLA

Gratë e vogla, ia bëjnë një kafe të shoqit

I bëjnë gjellë e izmet të ndihet i gjallë

Ia japin këmishën e hekurosur të dalë

Si zotëria mes shokësh të ndihet krenar

Çfarëdolloj feje, sepse është shqiptar.

Gratë e vogla, i bëjnë grimcat e vogla

Nuk dinë mburrka, e mashtrime të mëdha

Thjesht e dhanë besën në epokën e varfër

Dhe e mbajnë besën, aty ku nuk ka.

KUKULLAT

Bëjmë kukulla, prej lecke

Dhëndrin ti dhe nusen unë

Ajt, t’u bëjmë dyshek prej kashte

Dhe jastëkë t’i vemë në gjumë.

Nusja ngjan tamam si mua

Buzë të bukura si qershi

Dhëndri i urtë, po… çapkën

Ngjan te them tamam si ti…

Ajt, t’u bëjmë dyshek prej kashte

Hajde… të lozim, si atëherë

Dhëndri ti dhe nusja unë

Ajt, te lozim edhe njehere…

XIXËLLONJËS

Më fal xixëllonjë

Pse në grusht të shtrëngoja

S’mund të të thoja ik…

Isha e vogël

Për vete të doja

Mbi fustan të më bëje dritë…

BËHEM ZOG…

Nëpër ferra, manaferra, bëhem zog ciu-ciu, ciu-ciu

Atje ranë e më humbën mua, rruazat lloj-lloje

Ferrë e kuqe, ferrë e zezë, anës lumit lumturia

Nëm të pi sisët e tua, të hamë rruazat e mia…

Një e zezë një e kuqe, rruazat moj mana-ferrë

Buzë e vogël, buzë e kuqe, pres të ngjallem dhe një herë…

SI MJEGULLA TË TRETEMI

Mblidhëm i dashur, si pikëzat e shpëtimit

Me ato klithmat tona në ato rrugët me shi

Si vajtim i hyjnive prej tragjedisë së kujtimit

Si mjegulla epohore, të tretemi të dy…

Mbidhëm i dashur, si kamomile të butë

Me atë prekje e të puthur të pacipë e hyjnore

Si vajtimin e një burri, me vullkane njerëzore

Si një zog, që nuk gjeti dot një shtëpi…

DASHURISË SË PARË

Më shtrëngove ti

Dashuria ime e parë

Dhe duart që më përkëdhele

M’i morën afendikonjtë…

Më puthe ti

Dashuria ime e parë

Dhe shpirtin që ngeli

Foli vetëm gjuhën tënde…

Më tradhëtove ti

Dashuria ime e parë

Dhe tradhëtinë që le

Më hëngri kokën!

Rrotulloj ishullin

Të këputen zinxhirat

Të dashuroj Herkulin

Të ngjis ishullin me tokën…

…

Ike ti dashuria ime e parë

Dhe më braktise në livadhe prej ngrice

Po shkoj të luaj, dashuria ime e parë

Derisa xixëllonjat të fiken…

TEK STACIONI

Ai më përqafoi sa u ngopa

E ndjeva kur më mbështolli plot

Po nuk e kuptova dot

Si iku, iku menjëherë.

Dritaret, karriget si frymorë

Ngjyrën e fytyrës së tij morën

Të dua, a ja thashë që ta dijë

Si iku, iku menjëherë.

Def i lehtë i binte gjoksit tim

Isha aq e ngrohtë, aq e butë, aq e ëmbël

Po të më prekje, do t’përgjigjesha si zog

si zog, si zog, si zog dhe…si ëndërr.

Përzgjodhi dhe përgatiti Eli Kanina

