Greqi, 22-vjeçarja greke qëllon disa herë me thikë shqiptarin

Ju sugjerojme

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në Heraklion të Greqisë. Një 22-vjeçare greke ka goditur me thikë disa herë një 26-vjeçar me origjinë shqiptare. Identiteti i personave të përfshirë në ngjarje nuk bëhet me dije.

Mediat greke shkruajnë se gruaja është e njohur për policinë si përdoruese e lëndëve narkotike, ndërsa ka dyshime se edhe shqiptari është konsumator.









Ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes. Burri u transportua me ambulancë për në spital, fatmirësisht pa rrezik për jetën, ndërsa 22-vjeçarja u arrestua nga policia.

Etiketa: 22-vjecarja qellon me thike