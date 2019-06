Greqi/ U arratis nga burgu, kapet pas dy muajsh shqiptari

Ju sugjerojme

Një 48-vjecar shqiptar i arratisur nga burgu grek, u arrestua nga policia natën e së premtes në afërsi të stacionit të trenit në Tryntha Nafplio, Lamia. Arrestimi i tij u bë pas informacionit të siguruar si i arratisuri shqiptar nga burgu.

Shqiptari 48-vjecar është arratisur nga paraburgimi më 4 prill 2019. Ai ndodhej në paraburgim pas vendimit të Gjykatës së Apelit në Athinë që e kishte dënuar atë me 11 vjet e 6 muaj burg për vjedhje të rëndë dhe grabitje. Tani 48-vjecari i arrestuar do të ndiqet penalisht, ndërsa hetimet paraprake do të kryhen nga Departamenti i Sigurisë së Lamia.

