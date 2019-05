Greqia në zgjedhje të parakohshme, zbulohet data

Ju sugjerojme

Zbulohet data kur do të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Greqi. Mediat vendase bëjnë të ditur se qytetarët grekë me të drejtë vote do t’u drejtohen kutive në datën 7 korrik dhe jo në qershor siç ishte bërë e ditur disa orë më parë.

Një vendim i tillë, sipas të njëjtave burime u mor pas diskutimeve të shumta të kryeministrit Alexis Tsipras me ministra të kabinetit dhe kryesinë e partisë qeveritare SYRIZA, gjatë ditës së sotme. E veçanta e këtyre zgjedhjeve është pjesëmarrja e shumë shtetasve shqiptarë jo vetëm si votues, por edhe si kandidatë.

Vetë Tsipras ka pranuar pak para mesnatës së të dielës rezultatin e zgjedhjeve për Parlamentin Europian dhe ka deklaruar se në fund të javës tjetër do të shkojë te presidenti i vendit për të kërkuar zgjedhje të parakohshme parlamentare.

“Nuk do ta braktis betejën, nuk do të largohem apo të jap dorëheqjen nga lufta për barazi, solidaritet dhe drejtësi sociale. Menjëherë pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale do t’i kërkoj Presidentit të Republikës shpalljen e menjëhershme të zgjedhjeve kombëtare”, tha kryeministri grek në detyrë, Alexis Tsipras.

Etiketa: Alexis Tsipras