Griezmann “shkarkon” Tuchel, Allegri tek PSG bashkë me Ronaldon

Ju sugjerojme

Skenar për një film faktastiko-shkencor, mirëpo zërat e merkatos rezervojnë surpriza deri tek ato më pak të besueshme. Së fundi, “Ok Dario” nga Spanja ka shkruar për një rokadë të fuqishme tek Paris Saint-Germain që prek edhe Juventusin.

Sipas informacione, trajneri aktual Thomas Tuchel është thuajse i shkarkuar nga sheikët e Katarit, që nuk e kanë honepsur dot faktin që gjermani foli publikisht para medieve, duke thënë se s’kanë mundësi të firmosin me Antoine Griezmann. Që sipas pronarëve të klubit francez ka dalë jashtë kompetencave të tij, sepse limitet vetëm ata i dinë. Në këtë mënyrë emri i parë për të zënë vendin e Tuchel është ai i Massimiliano Allegrit, i cili do të largohet nga Juventus.

Por, sipas medies spanjolle bashkë me trajnerin livornez do të bashkohet edhe Cristiano Ronaldo, të cilit do t’i prezantohet një ofertë e fuqishme ekonomike për të kaluar në Paris, një sezon pasi la Real Madridin për Juven. E gjithë kjo lëvizje po projektohet me qëllimin që mos të gjenden të papërgatitur nga Neymar, që duket se nuk është më i lumtur në Paris dhe dëshiron të largohet, me destinacion Real Madridin.

Me brazilianin e larguar financat nuk do të ishin problem, edhe për faktin se Edinson Cavani do i japë fund aventurës me kampionët e Francës dhe kështu hapen rrugët për portugezin që mund të luajë në majë të sulmit dhe një sulm tjetër i fuqishëm mund të fillojë për Griezmann.

Etiketa: allegri