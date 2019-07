Gripi i syve, flet mjekja: Rrezikon shikimin, ja si të mbroheni

Ju sugjerojme

Okulistja Nora Burda thotë se po përballen me një epidemi agresive të gripit të syve që shkaktohet nga disa viruse. Këshilla për kategoritë më në rrezik, fëmijët dhe të moshuarit, si të ruhen

Konjuktivitiadenoviral apo siç njihet, gripi i syrit është një nga sëmundjet më infektive që ekziston dhe merret kryesisht me anë të duarve të kontaminuar. Rastet në vendin tonë janë shtuar së shumti dhe mjekët okulistë pohojnë se gjendemi përballë një epidemie agresive. Në një intervistë për gazetën “Mapo” NoraBurda, mjeke okuliste pranë Qendrës Shëndetësore Nr.9 në Tiranë thotë se në rrezik për prekjen nga ky infeksion ështëçdo person që është i kontaminuar, fshin sytë e vet dhe më pas pa i larëduart takon të tjerë persona. Në këtë periudhë infeksioni po përhapet gjerësisht edhe për shkak të frekuentimit të plazheve dhe pishinave, të cilat vlerësohen nga mjekët si vatra infeksioni, por edhe për shkak të kontakteve me njerëz të infektuar. Doktoresha okuliste, Burda shpjegon se “virusi jep komplikacione nëse nuk mjekohet menjëherë, ka raste që kur fillon keratiti ose inflamacioni i xhamit të syrit, dëmton shikimin dhe pastaj duhet të mjekohet me muaj që të kalojë inflamacioni. Dhe nuk dihet nëse pamja i kthehet ashtu siç ka qenë”.

Sëmundja

Transmetohet kryesisht nga kontakti direkt i gishtave me sytë, të cilët kanë rënë fillimisht në kontakt me virusin. Periudha e inkubacionit për shfaqjen e kësaj sëmundjeje është 5 deri në 12 ditë dhe për sa kohë nuk ka kaluar në gjendje më të rëndë syri i infektuar është ngjyrë rozë.

Shenjat

Doktoresha okuliste, NoraBurda, sqaron shenjat se si shfaqet sëmundja infektive: “Pacienti ngrihet në mëngjes dhe ka ënjtje të kapakëve, ka skuqje të madhe të syve, ka sekrecione të tejdukshme veshtullozë, ka ndjesi pengese në sy sikur diçka e pengon, një ndjesi si trup i huaj në sy, ka lotim të shprehur dhe fotofobi, me zor shikon dritën. Ndonjëherë shoqërohet edhe me temperaturë, sidomos te fëmijët ka një gjëndër të jashtme te veshi dhe i dhemb.Virusi ka një periudhë inkubacioni prej dy javësh më pas shenjat bëhen të dukshme”.

Diagnoza

Mjekimi i konjuktivititadenoviral është kryesisht trajtim suportiv. Pacientët këshillohen që të përdorin kompresa të ftohta ose lot artificial për të lehtësuar simptomat. Në rastet e kruarjes së syve mund të përdoren pomada me kortizonikë, por dhe me përmbajtje antibiotiku për të parandaluar mbivendosjen e ndonjë infeksioni bakterial. Diagnoza vendoset kryesisht nëpërmjet njohjes së mirë të simptomave klinike të sëmundjes. Në këto raste testet laboratorike nuk kanë ndonjë vlerë të madhe për shkak se shenjat klinike janë karakteristike. Këto teste marrin rëndësi të veçantë kur është e nevojshme të diferencohet. Keratokonjuktiviti nga HerpesSimpleks Virus, ose i shkaktuar nga bakteret. Zakonisht testet bëhen në formë kulturëmikrobike të realizuar me citologji nga konjuktiva. Ky ekzaminim ka vlerë edhe në rastet kur mjekimi ndaj infeksionit viral të syrit nuk po jep rezultate.

Masat

Larja e duarve sa më shpesh është masa më e mirë parandaluese që mund të kesh dhe mos shkuarja në pishinavedhe mos shkuarja në det.Të përdorin peshqirin e vet, këllëfët e vetë. Higjiena personale duhet të jetë tejmase e kujdesshme në këtë rast. Duhet tëeliminojë kontaktet me persona të tjerë që kanë përreth.

Shenjat:

Skuqje e të bardhës së syrit

Ënjtje e kapakëve të syrit apo konjuktivës

Lotim i vazhdueshëm i shtuar

Shqetësim nga drita

Ndjesi e një trupi të huaj në sy apo ndjesi për ta fërkuar syrin

Kruarje, irritim apo djegie e syrit

Krusta në kapakët e syrit apo qerpikë

Personat që përdorin lente kontakti nuk mund t’i mbajnë ato pasi nuk ndihen mirë

Masa parandaluese:

Lani duart në mënyrë të vazhdueshme me ujë të ngrohtë dhe sapun dhe kujdesuni që fëmijët të bëjnë të njëjtën gjë

Vëmendje nëse dikush e ka këtë sëmundje dhe nëse keni kontakt të ngushtë me këtë person menjëherë duhen larë duart për të evituar transmetimin e konjuktivititadenoviral

Ambientet ku qëndron një person i sëmurë duhen pastruar dhe dezinfektuar vazhdimisht, me klor ose solucione të tjera. E njëjta praktikë ndiqet, edhe me veshjet e këtyre pacienteve

Shmangni fërkimin e syve sepse transmetimi i infeksionit, ndodh lehtësisht nga njëri sy te tjetri

Mënjanoni përdorimin e përbashkët të sendeve personale si peshqirëve, këllëfëve, jastëkëve, çarçafët apo kuvertat, apo mjetet e make up-it

Mos përdorni lente kontakti derisa të shërohet syri dhe t’ju thotë mjeku

Trajtimi medikamentoz bëhet vetëm për syrin e sëmurë

Mjediset publike dhe ambientet ku ofrohet kujdes shëndetësor duhet të pastrohen dhe të sterilizohen vazhdimisht

