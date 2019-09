Gropat me mjete piroteknike nga tifozët e Tiranës, reagon Partizani

Ju sugjerojme

Ajo që ndodhi dje në stadiumin Selman Stermasi ishte një akt shëmtie skandaloz. Ende pa filluar sfida mes ekipeve, filloi një tjetër sfidë mes tifozëve. Ata zbritën në fushë e filluan të shkelmojnë topat drejt kundërshtarëve. Më pas filluan të fluturojnë gurë e sende të forta, kapsolla e flakadanë. Disa tifozë filluan të shkulnin stolat e stadiumit.

Mirëpo “bomba” ende nuk ishte zbuluar. Tifozët e Tiranës kishin hapur një gropë afër mbështetësve të Partizanit para se të fillonte sfida dhe e kishin mbushur me mjete piroteknike. Një akt terrorist i mbetur në tentativë u quajtë ky. Fatmirësisht lëndët plasëse nuk shpërthyen, gjë që do të shkaktonte shumë dëme në njerëz.

Përmes një postimi në rrjetin social ‘Facebook’, FK Partizani denoncon ashpër aktet e ndodhura në Selman Stermasi.

“Klubi i Futbollit Partizani denoncon fuqimisht aktet e ndodhura në takimin Tirana – Partizani, i vlefshëm për javën e 6-të të Kategorisë Superiore. Për të disatën herë klubi pritës vazhdon të dështojë në organizimin dhe mbarëvatjen e takimeve derbi. Përtej shfaqjes së banderolave skandaloze, agresionit fizik ndaj tifozerisë së kuqe, hedhjes së sendeve të forta dhe koreve ofenduese, këtë herë është kapërcyer çdo element i sigurisë së organizimit të një aktiviteti sportiv. Një akt i vërtet terrorist i mbetur në tentativë rezultoi të ishte parapërgatitur nga një pjesë e tifozerisë pritëse, e cila do të ishte e pamundur të organizohej pa bashkëpunimin (në rastin më të mirë pasiv) të administratorëve të stadiumit “Selman Stërmasi”. Instalimi i një sasie të konsiderueshme eksplozivi pranë sektorit të mbështetësve të Partizanit konsiderohet një vepër e mirëmenduar kriminale, e cila shënjestron drejtpërsëdrejti jetën dhe shëndetin e të gjithë të pranishmëve dhe posaçërisht të lojtarëve të skuadrës sonë. Klubi e konsideron të papranueshëm faktin që për këtë akt, i cili nëse do të ishte realizuar mund të shënonte një tragjedi me përmasa të frikshme, nuk ka asnjë reagim apo distancim nga KF Tirana si klub organizator i ndeshjes dhe si administratore e stadiumit “Selman Stërmasi”. I bëjmë thirrje organeve ligjzbatuese që të hetojnë plotësisht këtë vepër të rëndë kriminale dhe të vënë përpara përgjegjësisë organizatorët dhe bashkëpunëtorët e këtij akti të paprecedent”, shkruan klubi i Partizanit.



