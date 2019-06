Gruaja e Will Smith: Duhet të mësojmë të duam, jo perfeksionim

Ju sugjerojme

Aktorja Jada Pinkett, gruaja e Will Smith prej 20 vitesh, është kthyer të flasë për martesën e saj. Gjatë Red Table Talk, show që prezantohet në Facebook, artistja ka bërë shumë herë rrëfime personale, duke zbuluar se ka kaluar një periudhë vërtetë të errët. Tani Jada Pinkett Smith shpjegon idetë e saj për çiftin duke nxjerrë në dritë me deklaratat e saj eksperienca të pazbuluara.

“Askush nuk flet për sakrificën, për zhgënjimin e fantazisë në një martesë që zgjat në vite. Dashurohemi me idetë, ose me zotin dhe vetëm më pas fillojmë të njohim qënien njerëzore. Dhe fillojmë të duam atë.”-tha ajo.

Mesazhi që gruaja e Will Smith ka dashur të thotë është preçiz, duhet të mësojmë të duam jo perfeksionin.

“Ka patur momente kur unë dhe Will kemi menduar që nuk do ia dalim. Jemi shokë jete. Kur në fund të ditës gjen një person në shtëpi që të do për atë që je, përfshirë më të keqen tënde, gjen besim në botë dhe në të gjithë gjërat e tjera. 47 vjeç, jam e lumtur të them që ia vlejti”-u shpreh ajo.

Etiketa: ana njerezore