Gruaja i thotë fëmijëve “hiqni rripat” dhe përplas makinën me pemën

Një grua është arrestuar në Florida me akuzën se u përpoq të vriste katër fëmijët e saj, duke e përplasur makinën me një pemë palme. Policia e dërgoi 36-vjeçaren Calicia Williams në burg të mërkurën me akuzën “tentativë për vrasje të katërfishtë.



Gruaja i tha policëve që shkaktar për këtë incident është burri i saj, pasi i bëri magji gruas. Një nga fëmijët i tha policisë se gruaja u tha fëmijëve të lironin rripat e sigurimit pak para përplasjes, dhe tha me vete “Zoti më shpëtoftë”.



Fëmijët, ndërmjet moshës 7-13 vjeç, dëshmuan se i kishin kërkuar të ëmës të ngadalësonte, por ajo nuk i dëgjoi. Mamaja u kishte thënë fëmijëve “Djalli nuk mund t’ju lëndojë, ai lëndon vetëm njerëzit e këqinj. Ju keni me vete dritën e Jesusit dhe vetëm ai mund të na shpëtojë.

