Grupi CDU-CSU, kritika ndaj Komisionit për Shqipërinë: Kemi 15 kushte, duhen plotësuar

Grupi parlamentar më i madh në Gjermani dhe në Europë, CDU-CSU, ka përshëndetur vendimin e sotëm të Këshillit të Ministrave të BE për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por po ashtu, ka kritikuar Komisionin Europian, që në rastin e vendit tonë, këtë donte ta bënte pa kushte.





Grupi në Bundestag, thotë se ka 15 parakushte, dhe qendrimi i Gjermanisë nuk ndryshon pa plotësimin e tyre. Ata i kujtojnë Komisionit që me ardhjen e drejtuesve të rinj aty, të ketë monitorimin e duhur për Shqipërinë.









Deklarata nga anëtari i Bundestagut, Johann Wadephul

“Vendimi i sotëm i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Europian konfirmon perspektivën europiane të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Ky është një sinjal inkurajimi dhe shprese për qytetarët, sidomos në këto kohë të vështira të krizës së koronavirusit, e cila i ka prekur të dyja këto vende në shkallë të konsiderueshme.

Në të njëjtën kohë, vendimi i Këshillit të Ministrave është një deklaratë mosbesimi ndaj Komisionit Europian. Ky i fundit kishte propozuar që negociatat me Shqipërinë të nisin pa kushte. Fakti që vendet anëtare sot kanë vendosur 15 kushte deshmon se ato presin që Komisioni Europian të monitorojë progresin në mënyrë më strikte dhe me më shumë kujdes. Kjo vlen për përmbushjen e 15 parakushteve si edhe për të gjithë procesin e negociatave.

Ne jemi të bindur se Komisioni i ri Europian nën drejtimin e Presidentes Ursula von der Leyen do ta marrë këtë parasysh. Grupi parlamentar CDU/CSU bashkë me gjithë partnerët e tij Europianë, do të jetë i palëkundur derisa 15 parakushtet të përmbushen plotësisht përpara se të nisin negociatat e pranimit me Shqipërinë“.