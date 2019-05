Gurët e vezikës urinare, kur operohen, trajtime të tjera popullore

Ju sugjerojme

Gurët e vezikës zakonisht formohen kur vezika nuk zbrazet tërësisht. Urina e mbetur në vezikë mund të formojë kristale që mund të krijojnë gurë. Në shumicën e rasteve ekzistojnë kushte të veçanta që veprojnë në vezikë duke mos e lënë atë të zbrazet tërësisht. Gurët e vezikës urinare janë masa të forta kripërash minerale, të vendosura në vezikë. Gurët formohen kur urina duke qëndruar gjatë në vezikë, përqendrohet duke bërë të mundur kristalizimin e kripërave minerale. Kjo urinë e ndenjur dhe e përqendruar është shpesh pasojë e pamundësisë për të zbrazur tërësisht vezikën. Dr. Shk. Rezar Rusi, urolog, shpjegon për “Mapo” se gurët e vezikës jo gjithmonë japin shenja dhe mund të zbulohen rastësisht gjatë ekzaminimeve për probleme të tjera. Kur shfaqen simptomat ato mund të variojnë nga dhimbja e barkut, deri në prezencën e gjakut në urinë. Gurët e vegjël mund të eliminohen vetë, por të tjerët kanë nevojë për ndërhyrje. Nëse nuk trajtohen, ato mund të shkaktojnë infeksione dhe komplikacione të tjera.



Simptomat

Disa pacientë me gurë të vezikës nuk paraqesin probleme, madje edhe kur kanë gurë të mëdhenj. Por nëse guri irriton murin e vezikës ose bllokon rrjedhën e urinës, atëherë shfaqen simptoma që janë: dhimbje në fund të barkut; te burrat, dhimbje dhe shqetësime në penis; urinim me dhimbje; urinim të shpeshtë; vështirësi gjatë urinimit ose ndërprerje të tij; gjak në urinë; urinë e turbullt ose më e errët se zakonisht.

Shkaqet

Gurët e vezikës zakonisht formohen kur vezika nuk zbrazet tërësisht. Urina e mbetur në vezikë mund të formojë kristale që mund të krijojnë gurë. Në shumicën e rasteve ekzistojnë kushte të veçanta që veprojnë në vezikë duke mos e lënë atë të zbrazet tërësisht. Janë disa kushte që ndikojnë në formimin e gurëve të vezikës. Kështu zmadhimi i gjëndrës së prostatës. Një prostatë e zmadhuar ose hiperplazia beninje e prostatës (BPH), mund të shkaktojë gurë te meshkujt. Si rezultat i zmadhimit, prostata mund të shtypë uretrën dhe të ndërpresë rrjedhën e urinës, duke bërë që urina të mbetet në vezikë.

Dëmtim i nervave (vezikë neurogjene). Normalisht, nervat marrin mesazhe nga truri dhe ua përcjellin ato muskujve të vezikës duke bërë që ato të shtrëngohen ose të lëshohen. Në qoftë se këto nerva janë të dëmtuar nga një hemorragji ose trombozë cerebrale, dëmtimi i palcës së kurrizit, ose shkaqe të tjera, vezika mund të mos zbrazet plotësisht.

Inflamacioni. Gurët në vezikë mund të formohen kur vezika inflamohet. Inflamacionin e vezikës mund ta shkaktojnë infeksionet ose rrezatimet mjekësore të legenit.

Pajisjet mjekësore. Nganjëherë kateteret e vezikës që futen në vezikë nëpërmjet uretrës për të ndihmuar rrjedhjen e urinës, mund të shkaktojnë gurë. Gjithashtu, mund të shkaktojnë gurë mjetet antikonceptive ose stentet që futen në vezikë aksidentalisht. Në sipërfaqen e këtyre mjeteve, depozitohen kripëra minerale të cilat më vonë transformohen në gurë.

Gurët e veshkave. Gurët që formohen në veshka s’janë të njëjtë me ato të vezikës. Ato zhvillohen në mënyra të ndryshme dhe shpesh nga shkaqe të ndryshme. Por nganjëherë, gurë të vegjël të veshkave zbresin poshtë në vezikën urinare nëpërmjet ureterëve dhe nëse nuk dalin jashtë, mund të rriten duke formuar gurë të vezikës.

Formimi

Pengesa për zbrazjen e vezikës. Me këtë nënkuptohen kushtet që bllokojnë rrjedhjen e urinës nga vezika me anë të uretrës (kanali që përcjell urinën nga vezika jashtë trupit). Mund të ekzistojnë disa kushte por, më e shpeshta është zmadhimi i prostatës. Vezika neurogjene. Hemorragjia dhe tromboza cerebrale, dëmtimet e palcës së kurrizit, Parkinsoni, diabeti, hernia diskale dhe sëmundje të tjera mund të dëmtojnë nervat që kontrollojnë funksionin e vezikës urinare. Disa pacientë me vezikë neurologjike mund të kenë gjithashtu dhe një prostatë të zmadhuar ose probleme të tjera të bllokimit të vezikës të cilat rrisin rrezikun e formimit të gurëve.

Komplikacionet

Gurët e vezikës që nuk hiqen, edhe nëse s’kanë simptoma, mund të japin komplikacione, si: Keqfunksionim kronik i vezikës. Ato mund të japin probleme urinare afatgjatë si dhimbje dhe urinim të shpeshtë. Gurët mund të vendosen në dalje të vezikës, aty ku urina del nga vezika dhe hyn te uretra, duke bllokuar daljen e urinës jashtë trupit. Infeksione të traktit urinar. Infeksionet urinare të përsëritura mund të shkaktohen nga gurët e vezikës.

Ekzaminimet dhe diagnoza

Ekzaminimi fizik. Mjeku prek pjesën e poshtme të barkut për të parë nëse vezika është e fryrë; në disa raste kontrollon prostatën me gisht nëpërmjet rektumit për të parë nëse ajo është e zmadhuar apo jo. Analiza e urinës. Me anën e mikroskopit shihet nëse ka gjak, baktere apo kristale në urinë. Analiza e urinës gjithashtu ndihmon për të përcaktuar nëse një infeksion i traktit urinar është shkak i gurit të vezikës apo pasojë e tij. Ultratinguj (Eko). Ultratingujt janë valë zanore që duke shkuar në organe dhe struktura të ndryshme të trupit, krijojnë imazhe që ndihmojnë në zbulimin e gurëve të vezikës.

Radiografia. Radiografia e veshkave, ureterëve dhe vezikës, realizohet me anën e rrezeve X duke ndihmuar në zbulimin e gurëve në aparatin urinar. Disa lloje gurësh janë të padukshëm në radiologjinë konvencionale. Pielografia intravenoze. Ky është një ekzaminim radiologjik, i cili me anën e një substance të posaçme (kontrast) që futet në gjak nëpërmjet venës së krahut, arrin në të gjitha strukturat e aparatit urinar, veshkë, uretër dhe vezikë. Radiografitë e marra në periudha të ndryshme gjatë procedurës, zbulojnë gurë në nivele të ndryshme.

Skaner CT spiral. Scaneri CT kovencional bën kombinimin e një numri të madh imazhesh radiologjike me rreze X; ndërsa skaneri spiral CT, përshpejton procesin duke marrë imazhet më shpejt i shoqëruar me përcaktim më të lartë të strukturave të brendshme. Ai mund të zbulojë dhe gurë shumë të vegjël dhe konsiderohet një nga testet më të ndjeshëm për të identifikuar të gjithë llojet e gurëve të vezikës urinare. Në përgjithësi skaneri spiral CT përdoret në vend të pielografisë intravenoze.

Trajtimi dhe medikamentet

Gurët e vezikës, në përgjithësi duhen hequr. Në qoftë se ata janë të vegjël, rekomandohet pirja çdo ditë e sasive të mëdha uji për të ndihmuar eliminimin e tyre. Megjithatë, për arsye se gurët e vezikës shpesh shkaktohen nga pamundësia e zbrazjes plotësisht të vezikës, nxjerrja spontane e tyre është e pamundur. Pothuaj të gjitha rastet kanë nevojë për heqjen e tyre.

Thyerja e gurëve

Gurët e vezikës shpesh hiqen me anën e një procedure që quhet cystolytholapaxy. Kjo konsiston në futjen e cistoskopit që është një tub i pajisur me një kamera në majë që futet në vezikë nëpërmjet uretrës për të parë gurin. Për thyerjen e gurëve mund të përdoren pajisje të ndryshme që prodhojnë rreze lazer, ultratinguj, ose që i thyejnë ato mekanikisht. Gurët thyen në copa të vogla dhe nxirren jashtë duke bërë lavazh të vezikës urinare.

Përpara procedurës bëhet anestezi duke mpirë pjesën e poshtme të trupit (anestezi regionale) ose anestezi e përgjithshme duke e vënë në gjumë pacientin.

Komplikacionet e kësaj procedure janë të rralla por mund të hasen infeksione të traktit urinar, çarje të vezikës ose hemorragji. Para ndërhyrjes mund të jepen antibiotikë për parandalimin e infeksionit. Pas një muaj bëhet kontroll për të parë nëse ka mbetur ndonjë fragment në vezikë.

Operimi

Nganjëherë gurët janë të mëdhenj ose shumë të fortë për t’u thyer. Në këto raste aplikohet kirurgji e hapur (operacion) për t’u hequr. Hapet vezika dhe hiqet guri; njëkohësisht nëse shihet ndonjë patologji që ka ndihmuar në formimin gurin, siç mund të jetë një prostatë e zmadhuar, mund të korrigjohet në të njëjtën kohë.

Mjekësia alternative

Asnjë studim nuk ka konfirmuar se barnat e ndryshme mund të copëtojnë gurët e vezikës të cilët në përgjithësi janë jashtëzakonisht të fortë dhe kërkojnë lazer, ultratinguj ose procedura të tjera për t’i hequr.

Parandalimi

Zakonisht gurët e vezikës shkaktohen nga disa gjendje patologjike që janë të vështira për t’i parandaluar, por mundësitë e formimit të gurëve të vezikës mund të pakësohen duke ndjekur këto këshilla. Kështu, konsultim për shenja urinare të pazakonshme. Diagnostikimi i hershëm dhe mjekimi i prostatave të zmadhuara ose problemeve të tjera urologjike, mund të pakësojë rrezikun e formimit të gurëve vezikalë. Të pihet sasi e madhe lëngjesh. Pirja e një sasie të madhe lëngjesh sidomos ujit, mund të parandalojë gurët vezikalë për arsye se lëngjet hollojnë koncentrimin e kripërave minerale në vezikën urinare. Sasia e ujit që duhet pirë varet nga mosha, madhësia e trupit, gjendja shëndetësore, si dhe niveli i aktivitetit. Duhet pyetur mjeku për sasinë e lëngjeve që çdo person duhet të pijë.

