Habit aktorja e njohur: Kam 15 vjet pa bërë seks!

Aktorja e njohur Linda Hamilton, teksa ka folur së fundmi për largimin e gjatë nga ekrani, ka bërë me dije përgjatë një interviste për “The New York Times” se nuk bën seks prej më shumë se një dekadë.

E divorcuar nga regjisori i “Terminator” në vitin ’99, 62-vjeçarja u shpreh: “S’bëj seks prej të paktën 15 vitesh. Njeriu s’i numëron më ditët sepse thjesht s’ka më rëndësi, ose të paktën s’ka rëndësi për mua. Kam një marrëdhënie romantike me botën dhe njerëzit.”

Ajo jeton në New Orleans bashkë me dy qentë e saj, Tork dhe Noodle. Hamilton është rikthyer së fundmi me rolin e Sarah Connor në filmin “Terminator:Dark Fate”. Kujtojmë se Hamilton është e njohur tashmë për portretizimin e Connor-it në seritë e filmit “The Terminator”.

