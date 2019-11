“Haga”, Haradinaj i del në krah Veselit: Do triumfojë e verteta

Ju sugjerojme

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, është shprehur solidar me kreun në detyrë të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili u thirr sot nga Gjykata Speciale e Hagës.

Haradinaj, që është vetë i ftuar nga Haga, tha se Veseli luftoi kundër shtypjes dhe mizorisë së Serbisë mbi popullin e Kosovës.









”Kadri Veseli, si një nga udhëheqësit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka luftuar kundër shtypjes dhe mizorive të Serbisë mbi popullin e Kosovës, si çdo luftëtar i lirisë, dhe do ta mbrojë pastërtinë e kësaj lufte me dinjitet. I bindur se edhe kësaj radhe do të ngadhënjejë e vërteta dhe e drejta jonë”.



