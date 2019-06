S’ka negociata me Shqipërinë këtë verë, Hahn: Vendimi në tetor

Ju sugjerojme

Komisioneri për Zgjerimin e Bashkimit Europian, Johannes Hahn, ka folur nga Brukseli, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave të bllokut 28 anëtarësh. Ashtu siç edhe pritej, Hahn tha se BE nuk ka arritur të marrë një vendim lidhur me çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Hahn renditi tre vende të BE të cilat janë skeptike lidhur me progresin e Shqipërisë si Holanda, Danimarka dhe Franca. Gjermania dhe Franca, shtoi Hahn, duan më shumë kohë për të lexuar raportin e progresit nga Komisioni Europian. Zgjerimi është çështje strategjike e BE, tha Hahn, por një vendim konkret dhe përfundimtar nga BE pritet të merret në muajin tetor, kur Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të vlerësohen në bllok.

“Duhet më shumë kohë për për raportin e KE i cili jep vlerësimin pozitiv pë Shqipërinë dhe Maqedoninë. Holanda, Danmarka, Franca dhe Gjermania kanë kërkuar qe çështja e zgjerimit të lidhen me zhvillimet në secilin vend dhe kanë kërkuar më shumë përpjekje nga ana e tyre. Ministri Gjerman Roth tha se Bundestagu nuk ka pasur kohën e mjaftueshme për të vëzhguar progres-raportet për këto vende. Institucionet duan pak më shumë kohë për negociatat si për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut”, tha Hahn.

“Ne jemi të vetëdijshëm për rezultatet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Shqipëria ka shënuar progres lidhur me prioritetet kyçe, sidomos me Reformën në Drejtësi. Nuk mund ta fajësojmë Shqipërinë se prej kësaj reforme janë pezulluar gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese. Është pikërisht ajo që ne kemi kërkuar. Nuk mund ta injorojmë krizën e brendshme e cila ka pasur njëfarë ndikimi te disa vende për vendimin e ditës së sotme, por shpresojmë se deri në Tetor do ketë një ndryshim.

Kur flasim për zgjerimin është një proces që zgjat në kohë, çelja e negociatave nuk do të thotë anëtarësim i menjëhershëm. Një vendim përfundimtar shpresojmë ta kemi në muajin tetor. Deri tani nuk është ndarë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe vendimi për ta do duhet të merret në grup. Të dy vendet i kanë plotësuar kushtet. Jemi besimplotë për një vendim pozitiv në muajin tetor. Shqipëria ka probleme me politikën por shpresoj që t’i kenë zgjidhur deri atëherë“, u shpreh Hahn.

Edhe ministri rumun për Çështjet Europiane, George Ciamba, vendi i të cilit kryeson presidencën e radhës të BE-së, tha se Parlamenti Europian dhe Këshilli Europian nuk ka marrë ende asnjë vendim, për shkak se raportet, sipas tij, kanë ardhur me vonesë.

“Ka pasur një punë të mirë dhe të dobishme. Kemi diskutuar për këtë semestër, përgatitjet për Këshillin Europian, për axhendën që duhet të jetë më ambicioze, kemi diskutuar për zgjerimin për vendet kandidate për në BE. Nuk është marrë një vendim ende. Parlamenti Europain dhe Këshilli Europian nuk kanë marrë një vendim. Raportet kanë ardhur me vonesë. Shpresoj që deri në fund të kemi një vendim. Shpresoj të kemi përgjigjej pozitive sa i përket zgjerimit. Kemi parë me kujdes gjithçka ka dhënë Komisioni Europian. Kemi theksuar stabilitetin në Rajon, jemi përpjekur të theksojmë gjërat më të rëndësishme”, tha ai.

