Hahn “harron” Shqipërinë: Negociatat me Maqedoninë V. para verës

Komisioni për Zgjerimin e Bashkimit Europian, Johannes Hahn, ka deklaruar se negociatat me Maqedoninë e Veriut do çelen para pushimeve të verës. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut deri në këtë fazë ishin vlerësuar nga Brukseli mbi të njëjtat kritere dhe rruga e tyre drejt çeljes së negociatave shihej si e përbashkët.

Por, muaj e fundit duket se BE ka ndryshuar qëndrim, nisur nga situata politike që po kalon vendi dhe akuzat e fundit të cilat po vijnë edhe nga mediat ndërkombëtare në adresë të qeverisë duke e konsideruar si të korruptuar dhe të lidhur me krimin. Në një reagim në rrjetet sociale, kmisioneri Hahn përmend vetëm Maqedoninë e Veriut si vend i cili sipas tij meriton çeljen e negociatave ditët në vijim.

“Maqedonia e Veriut meriton me patjetër hapjen e negociatave të anëtarësimit para pushimeve të verës. Qeveria ka miratuar reformat e brendshme siç kërkohet nga Këshilli Europian dhe përveç kësaj ka arritur marrëveshjen historike të Prespës”, shkruan në Twitter komisioneri Hahn.

