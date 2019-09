Hajdari: Marrëveshja me Ramën do sjellë fundin politik të Bashës

Ju sugjerojme

Deputetja Rudina Hajdari foli sërish sonte për një marrëveshje mes Ramës dhe Bashës. Sipas saj, marrëveshja, që mund të arrihet në fillim të vitit 2020 do të sjellë fundin politik të kryetarit të PD-së.

“Marrëveshja ka për të ndodhur, mund të ndodhë në fillim të vitit që vjen. Rama do e sfilisë Bashën sepse ai nuk ka asnjë interes për një marrëveshje me Bashën. Rama do e ofrojë marrëveshjen kur Basha të jetë i dobët. Kjo tavolinë do të jetë fundi i Bashës”, u shpreh Hajdari teksa ishte e ftuar në emisionin “Open”.

Ndërsa gazetari Enton Abilekaj i pranishëm në panel tha se Basha nuk mund të bëjë një marrëveshje me kryeministrin Rama, për zgjidhjen e krizës politike, pa përfshirë dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim.

Sipas gazetarit, LSI ka vota të konsiderueshme që PD nuk mund t’i anashkalojë nëse do të hyjë në zgjedhje.

Sa i përket një marrëveshjeje të mundshme për zgjidhjen e krizës, Abilekaj tha se “ajo mund arrihet vetëm me garancinë dhe ndërhyrjen e ndërkombëtareve dhe kryesisht të gjermanëve.”

