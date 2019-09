“Hajde baba të të tregoj arat” dhe fatura 165 mijë € për dy ditë

Ju sugjerojme

Gazetari Klodian Tomorri denoncon në rrjetet sociale se si, sipas tij, institucionet e shtetit abuzojnë me paratë publike përmes projekteve që nuk sjellin asnjë impakt. I tillë është panairi dy ditor me temë “Shqipëria punon tokën” e organizuar nga Ministria e Bujqësisë. Ky panair, thotë gazetari, do të kushtojë 165 mijë euro, ose 19.7 mln lekë.

“Ky aktiviteti dy dite do t’u kushtoje qytetareve shqiptare 19.7 milione leke te reja ose 165 mije euro. Per dy dite. Se do vene stenda, do hane do pine verera, gjera plot dhe do ti rruajne 165 mije euro aty. Por kulmi i ironise eshte aktiviteti ne vetvete. Ministri i bujqesise me profesion jurist, bashke me keshilltaret e tij, njeri psikolog, tjetri mesues dhe i fundit muzikant do mbledhin ca femere dhe do promovojne punimin e tokes. Dmth hajde baba te te tregoj arat. Ketu pjell mushka perfundimisht. Si nuk doli nje here nje minister financash tja u prese duart ketyre zyrtareve te shtetit dhe administrates kur i fusin tek buxheti per keto traplliqet si ky aktiviteti. Si shushunja, per cdo gje sulm buxhetit“, shkruan në rrjetet sociale gazetari Klodian Tomorri.

Postimi

Hajde baba te te tregoj arat

Bemat e Rilindjes nuk rreshtin asnjehere se te mahnituri. Perla e radhes eshte e Bledi Cucit, ministrit te Bujqesise.

Muajin tjeter Ministria e Bujqesise do te zhvilloje nje panair dy ditor me teme “Shqiperia punon token”.

Ky aktiviteti dy dite do t’u kushtoje qytetareve shqiptare 19.7 milione leke te reja ose 165 mije euro. Per dy dite. Se do vene stenda, do hane do pine verera, gjera plot dhe do ti rruajne 165 mije euro aty.

Por kulmi i ironise eshte aktiviteti ne vetvete. Ministri i bujqesise me profesion jurist, bashke me keshilltaret e tij, njeri psikolog, tjetri mesues dhe i fundit muzikant do mbledhin ca femere dhe do promovojne punimin e tokes. Dmth hajde baba te te tregoj arat. Ketu pjell mushka perfundimisht.

Si nuk doli nje here nje minister financash tja u prese duart ketyre zyrtareve te shtetit dhe administrates kur i fusin tek buxheti per keto traplliqet si ky aktiviteti. Si shushunja, per cdo gje sulm buxhetit.

Gjeni nje njeri me gershere ne dore nja tre muaj. Te beje vetem nje gje. Kush zgjat duart te buxheti fap, prerje gishtash. Vetem keshtu zene mend se nuk ndalen ndryshe.

Etiketa: Bledi Çuçi