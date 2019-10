Halili: Me Ahmatajn qëndruam brenda familjes

Ju sugjerojme

Tirana zyrtarizoi pasditen e sotme emërimin e Julian Ahmatajt si trajner të ri të ekipit. Lidhur me zgjedhjen e Ahmatajt, presidenti i Tiranës, Refik Halili foli për mediat e pranishme në kompleksin “Skënder Halili”.

Numri një i klubit bardheblu u shpreh se Ahmataj u zgjodh sepse e njeh mirë klubin dhe se Tirana kërkonte të qëndronte brenda familjes.









FILLIM I RI – “Ndërrimi i stafit apo trajnerit, nuk mund ta quaj fillim i ri, por për trajnerin është një fillim i ri. Skuadra është, lojtarët janë. Fillim i ri po e quajmë.”

LARGIMI I MEMËS – “Klubi është i madh. Ka histori të madhe. Duhet të mësohemi me presionin. Klubi ka presion në çdo ndeshje. E thamë edhe brenda në mbledhje, kush vesh bluzën e klubit, duhet ta përballojë presionin. Rezultati na detyroi. E falënderoj Memën nëpërmjet jush. Kemi folur prej ditësh. Si njeri tolerant që është, i mrekullueshëm, ai pranoi dhe ishte dakord për të mirën e klubit. E falenderoj dhe do jetë pranë nesh. Të shikojmë ndeshjet bashkë. Do jetë pjesë e klubit.”

OBJEKTIVAT – “Objektivat janë që të shkojmë drejt majës. Ahmataj e njeh mirë këtë klub. Ka luajtur vetë. I thashë djemve, të bashkohemi bashkë, të stërvitemi dhe të bëjmë punën tonë, duke i treguar dhe vërejtjet njëri-tjetrit. Mendoj se aty ka qenë edhe e keqja. Çuna të rinj janë, dhe nga toleranca, ndonjëherë nuk i marrin gjërat edhe seriozisht. I bëmë edhe një vërejtje, për jo impenjim.”

KONTRATA E TRAJNERIT TË RI – “Janë gjëra që do i merrni vesh në vazhdim. Kontratën e firmosim nesër. Nuk kishim kohë as të merreshim me kontratën. Më shumë folëm çfarë do bëjmë në të ardhmen. Gjëja e fundit për mua është kontrata. Nuk na mban kontrata. Do jemi transparentë, do e shihni dhe ju.”

EMRA TË TJERË PËR STOLIN E TIRANËS – “Telefoni është i mbushur plot, vendosa të rri më mirë brenda familjes. Të rrimë te futbollistët që kanë luajtur për Tiranën. Them se kemi bërë zgjedhjen e duhur.”

MERKATOJA E JANARIT – “Është shpejt për të folur për këtë. Do flasë stafi në fillim, ne do i shkojmë në mbështetje.”

PREMTIME NGA AHMATAJ? – “Ai e njeh ekipin dhe skuadrën. Të shohim çfarë do bëjë, çfarë ka premtuar. Kohë nuk ka, luajmë pasnesër. Shpresoj që ndryshimi të vijë. Në 7-8 vitet e fundit, skuadra ka kontigjent lojtarësh të mirë. Janë lojtarë që kanë arritur disa tituj. Kanë besim te çunat, por duhet të bashkohen për të ecur përpara.”/TS/

