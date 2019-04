Hamburger 800 euro, me flori dhe tartuf për perandorin e ri japonez

Ju sugjerojme

Nuk do ta besoni, por ja që është e vërtetë.

Restoranti i një hoteli luksoz në Tokio, “Oak Door” i “Grand Hyatt” në lagjen Roppongi, ka përgatitur një super hamburger me vlerë 800 euro për të festuar kurorëzimin e perandorit të ri të Japonisë, Naruhito, event që u mbajt në Akihito.

Bëhet fjalë për “Golden Giant Burger”, i cili do mbetet në menu deri në fund të qershorit.

Hamburgeri gjigand peshon 3 kg, me diametër 25 cm dhe përmban “foie gras” (pjatë franceze me bazë mishin e rosës ose të patës, shumë e kushtueshme), feta të holla të mishit të lopës dhe tartuf të zi. E gjitha kjo, e mbyllur nga dy feta bukë me grimca floriri.

Pas gjithë kësaj, lind pyetja, a mund të hahen këto të fundit?

