Hapja e negociatave/ Shehi: Dyshoj dhe tek dreqi, jo më tek Hahn

Ju sugjerojme

Kreu i LZHK-së, Dashamir Shehi, i rreshtuar në kampin opozitar tha se nuk besonte në deklaratat e komisionerit Johannes Hahn, tha se ka shanse që Shqipëria të përfitojë hapjen e negociatave në qershor.

I ftuar në “Ora News”, Shehi tha se dyshonte tek deklaratat e komisionerit për Zgjerim Hahn.

“Do ndodhë po nuk do të ndodhë këtë do ta shikoj. Unë uroj që të ndodhi edhe në qoftë se ia dedikojnë kësaj mazhorance. Nuk ka bërë asgjë në këto 6 vjet. Kam dyshimet e mia për këtë punë. Nuk më rakordojnë disa orare, disa skadenca. Evropa ka zgjedhje dhe nuk dihet nëse do të jetë të njëjtët komisionerë. Pasi e mbylla urimin, edhe sikur të thonë se e ka bërë Edi Rama. Ne nuk na kanë futur kur nuk kemi bërë dy hapa përpara jo kur bëjmë hapa prapa. Mundet, me entuziazmin e Cipras në Shkup, mundet që disa letra të këqija të mbyllen në Ballkan dhe ne nuk mund të përfitojmë. Kam dyshimet e mia. Disa sonte mund të thonë ç’është ky i marr që dyshon tek Hani. Jo tek Hani, dyshoj edhe tek dreqi!”, tha Shehi.

Më herët gjatë ditës, Hahn tha se Komisioni Evropian është i vendosur të paraqesë një rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë në raportin që pritet të publikohet në 29 maj.

“Ne në Komisionin Evropian do të prezantojmë raportin tonë vjetor lidhur me vlerësimin e reformave të vendeve të Ballkanit dhe Turqisë në fund të Majit. Ne do të bëjmë një rekomandimin për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut, por dhe Shqipërinë. Kjo do bëhet zyrtarisht, veçanërisht në vijim të hapave që ka bërë Maqedonia e Veriut. Mendoj se është tashmë vërtetë koha për këtë. Një vit më parë patëm një qëndrim pozitiv të 25 deri në 26 shtete anëtare për këtë. Çështja e emrit u zgjidh dhe tani mendoj, se duhet të hedhim hapin e ardhshëm”, tha ai.

Etiketa: Dash Shehi