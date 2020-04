Haradinaj: Do pranoj koalicionin me LDK-në

Ju sugjerojme



Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj bëri një lidhje skype në Open në Top Channel ku foli për krizën politike në Kosovë. Haradinaj tha se është i gatshëm të ndihmojë në krijimin e një qeverie të re, pas rrëzimit të Albin Kurtit me mocion mosbesimi në Kuvend.





A do pranonit një koalicion me LDK-në?- e pyeti Eni Vasili.









“Po, do pranojmë një koalicion me LDK. 2/3 e parlamentit e votuan mocionin e mosbesimit. Është më mirë që Kosova të ketë një qeveri të shumicës sesa një qeveri me 32 deputetë. AAK është e gatshme për të ndihmuar në formimin e qeverisë”, tha Haradinaj.

Etiketa: ramush haradinaj